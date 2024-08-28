ドル指数は反発、ユーロドルの反落など受けて＝ロンドン為替 本日はドル指数が反発している。東京早朝の１００．５７０を安値に、ロンドン朝方には１００．９５５まで上昇した。その後は１００．７５－１００．９０レベルに高止まりしている。ユーロドルが1.11台後半から前半へと下落したことがドル指数を押し上げている。ただ、前日のドル安を戻す程度に収まっており、８月に入ってからのドル安の流れには