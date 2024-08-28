「ミスマガジン2024 グランプリ発表イベント」が28日に都内で開催。応募総数2784名の中から、「ミスマガジン2024」グランプリを獲得した葉月くれあ（スターダストプロモーション／大阪府出身／20歳）は「信じられないほど幸せです」と笑顔を見せた。【写真】ミスマガジン、2024年の受賞者をチェック！「ミスマガジン」は、1982年に始まり、2022年に40周年を迎えたミスコンテスト。トロフィーを受け取った葉月は「やっと応援し