女優の當真あみが28日にインスタグラムを更新。自身の最新カレンダーからかわいすぎるカットを公開すると、ファンから絶賛が集まっている。【別カット】當真あみ、透明感ばつぐんのカレンダーカット當真は「2025年當真あみカレンダー発売します！今年は卓上カレンダーも販売することになりました！小さめサイズの當真あみもぜひ発売日などの詳細はまた今度お伝えします！1年前とはまた少し変わった私が見れるかと思います。