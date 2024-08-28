「あしたのジョー」や「あした天気になあれ」、「ハリスの旋風」、「おれは鉄兵」などの作品で知られる、漫画家のちばてつやさんが、自身のブログを更新。目の手術を受ける直前の様子を綴りました。【写真を見る】漫画家・ちばてつやさん（８５）「これから手術です」手術着姿で状況明かす「今日は左目を手術」８月１日のブログで、ちばてつやさんは、新型コロナウイルス感染を報告。その数日後「コロナ治りました！！」と、