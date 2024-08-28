櫻坂46が、公式サイトで31日に京都で開催を予定していたイベントを開催延期すると公表しました。公式サイトでは「2024年8月31日(土)に開催を予定しておりました、9th Single『自業自得』発売記念『リアルミート＆グリート』『リアルサイン会』京都パルスプラザ会場につきまして、台風10号による今後予想される公共交通機関の影響、ご来場頂くお客様、そしてメンバーやスタッフの安全などを考慮した結果、残念ながら開催延期の判断