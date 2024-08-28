◇パ・リーグ楽天ー日本ハム（2024年8月28日エスコンF）楽天の浅村栄斗内野手（33）が28日、日本ハム戦（エスコンF）に「5番・三塁」で先発出場。4回に8月初となる11号ソロを放った。2回にフランコの8号2ランで先制し、さらに4回には阿部も相手先発左腕・山崎から9号2ラン。続く5番・浅村も左翼席上段に2者連発となる11号ソロを叩き込んだ。浅村は7月31日のソフトバンク戦（楽天モバイル）で放って以来28日ぶりの一発