日本パラリンピック委員会（ＪＰＣ）の河合純一委員長（４９）が読売新聞のインタビューに応じ、パリ・パラリンピックに臨む日本勢の活躍や大会の盛り上がりへの期待感などを語った。（聞き手・畔川吉永）自身が日本代表選手団長を務めた前回２０２１年の東京大会は、新型コロナウイルスの影響で原則無観客で行われた。「大会自体はしっかりとしたオペレーションだったが、観客がいなかったのは悔しかった。パリ五輪では大歓声