非常に強い台風10号について、大分県内は29日夕方に暴風域に入り30日の朝、県内に最接近する見込みです。 29日夜から30日夜にかけては県内では線状降水帯が発生する可能性があり、今後の情報に十分注意してください。 台風10号進路図 非常に強い台風10号は午後6時の推計で、屋久島の西南西にありに北に向かってゆっくりと進んでいます。 中心の気圧は935ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートルとなっ