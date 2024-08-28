イランの最高指導者ハメネイ師が、改革派のペゼシュキアン大統領らとの会合で「敵との対話が必要な時もある」と述べ、欧米への融和路線を認めたことがわかりました。【映像】ハメネイ氏、欧米などへの融和路線に理解イランの最高指導者ハメネイ氏の事務所は27日に、ペゼシュキアン大統領や新しい内閣の担当者がハメネイ師と会談したと発表しました。会談でハメネイ氏は「敵を信用するべきではないが敵との対話が必要な時もあ