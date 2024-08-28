九州南部に接近している非常に強い台風10号。28日午後３時時点で、中心気圧は935ヘクトパスカルで、気象庁は最大限の警戒を呼び掛ける。過去に上陸した台風と比べ、どれほどの勢力なのか。上陸時の中心気圧が低かった過去の台風気象庁が統計を開始した1951年から昨年までをみると、上陸時に最も中心気圧が低いのは、1961年9月に高知県室戸岬に上陸した第二室戸台風で、925ヘクトパスカル。200人超の死者・行方不明者が出たとさ