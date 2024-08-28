岡山県内の駐在所に勤務する警察官と共に暮らし長年支える配偶者に贈られる賞があります。愛称「野菊賞」です。きょう（28日）贈呈式が行われ30年以上、夫を支え続けた女性に県内初となる金賞が贈られました。 岡山県警で行われた贈呈式では県内の駐在所に勤務する警察官の妻4人に、河原警察本部長らから感謝状の野菊賞と記念品などが手渡されました。控えめながら美しく力強く咲く野菊にちなんで設けられた野菊賞は駐在所での同