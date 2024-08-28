【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「オリコン週間デジタルアルバムランキング」でも初登場1位を獲得！ 8月21日にリリースされた米津玄師の6thアルバム『LOST CORNER』が、「オリコン週間アルバムランキング」（8月27日付）にて初週売上37.7万枚で初登場1位、ソロアーティスト今年度最高初週売上を記録した。 初週売上30万枚超えは、前作『STRAY SHEEP』に続く、2作連続。ソロアーティストによる2作