■「未完成のサグラダ・ファミリアと完成されたしょっぴー」 【写真】渡辺翔太のサグラダ・ファミリアとの自撮りショット Snow Man渡辺翔太が個人Instagramでスペイン・バルセロナでのオフショットを公開した。バルセロナの名所サグラダ・ファミリアを入れた自撮りショットのほか、サグラダ・ファミリアだけの写真や美しい街並みにビーチなども公開されている。 「念願の場所にいけてよかった！」「未完成のサグラ