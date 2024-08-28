【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■各公演では、ハイセンスなXGコーデで会場を訪れるファンが続出！ 初のワールドツアー『The first HOWL』を開催中のXGが、8月24日に開催された北京公演をもって、約3ヵ月に及ぶアジアツアーを終えた。 上海公演では、チケットの購入希望者が16万件を超え、受付開始から1秒で完売となるなど、多くの会場でソールドアウトが続出するなか、大阪、横浜、ソ