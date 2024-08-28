空前のインバウンドブームの中でも、中国からの訪日客数の回復は遅れている（写真は日本政府観光局の中国向けウェブサイトより）中国から日本を訪れる旅行客数の回復が、記録的な円安にもかかわらず遅れている。「訪日観光客は増加傾向にあるものの、まだコロナ禍以前の水準に戻っていない。2024年上半期の実績は2019年の7割未満だった」。日本の中部国際空港の運営会社で中国市場向けマーケティングを担当する何方舟氏は、財新記