【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■大衆の人間を飲み込む巨人に対し、水面で強い眼差しを向けているHiroに注目 MY FIRST STORYが、8月28日19時にMY FIRST STORY公式YouTubeチャンネルにて、「Boyfriend」のMVを公開した。 「Boyfriend」は2023年12月にシングルリリースされ、5月リリースのフルアルバム『The Crown』に収録されている楽曲。Hiroとnana hatoriの共作による全編英語詞で、「もし私があなたの恋