28日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比10円安の3万8360円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万8371.76円に対しては11.76円安。出来高は1027枚となっている。 TOPIX先物期近は2692.5ポイントと前日比変わらず、TOPIXの現物終値比は0.38ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 383