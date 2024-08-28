【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■ソロアーティスト写真は、タイトル曲「Gotta Be」のアグレッシブな熱量が感じられるデザインに！ Aぇ! groupが、10月9日に発売する2ndシングル「Gotta Be」（読み：ガラビー）のメンバー5人のソロアーティスト写真を公開した。 デビューシングル「《A》BEGINNING」を経て、それぞれが表現する表情にも変化が現れているソロアーティスト写真は、