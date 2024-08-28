28日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝144円27銭前後と、午後5時時点に比べ29銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝160円65銭前後と63銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース