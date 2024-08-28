今月はじめ、茨城県笠間市の農園から梨およそ3200個を盗んだとして、ベトナム国籍の男が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、ベトナム国籍で笠間市に住む無職、グェン・スアン・トゥー容疑者（31）です。警察によりますと、グェン容疑者は今月1日から2日の間、笠間市内の梨園に侵入し、収穫前の梨およそ3200個、およそ87万円相当を盗んだ疑いがもたれています。調べに対しグェン容疑者は、「SNSのベトナム人コミュニティ