2024年8月28日、韓国・YTNは「韓国海軍が光復（日本からの解放）・海軍創設80周年に合わせて来年5月に釜山（プサン）で開催する国際観艦式に、旭日旗とほぼ同じデザインの自衛艦旗を掲げた日本の艦艇が参加するとみられる」と伝えた。記事によると、韓国海軍が国際観艦式を開催するのは18年以降7年ぶりのこと。韓国海軍関係者は「招待対象国は検討中」としつつ「主に友好国と防衛産業協力国を招待する」と説明した。記事は「過去の