日本銀行の氷見野副総裁は、経済・物価の目標が見通しどおり実現する状況であれば、更なる利上げを検討していく姿勢を示しました。日本銀行氷見野良三 副総裁「経済物価の見通しが実現する確度が高まっていくということであれば、金融緩和の度合いを調整していく」日銀の氷見野副総裁はきょうの会見でこのように述べ、7月に決定した利上げの影響などを点検しつつ、更なる利上げを検討していく考えを強調しました。また、氷