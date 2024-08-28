中国航空工業集団が独自に研究開発・設計した空中消火機「新舟60」2機が26日、陝西省西安市で応急管理部（緊急事態管理省）に正式に引き渡された。新華社が伝えた。「新舟60」は独自の知的財産権を持つ中・大型固定翼緊急救援機で、最大搭載水量は6トン、最大輸送人員は28人、最大貨物輸送重量は3．7トン。放水・消火、火災監視、通信・指揮、人員輸送、物資輸送など複数の機能を一体化し、迅速な対応や複雑な地形での作業といった