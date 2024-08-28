非常に強い勢力を維持したままゆっくりと北上する台風１０号。その最大瞬間風速は７０ｍ／ｓと予想されています。（気象庁杉本悟史予報課長）「これまでに経験したことのないような暴風・高波・高潮が予想され最大級の警戒が必要です」大阪管区気象台は２８日午後…（大阪管区気象台海老政徳主任予報官）「台風の勢力が強いまま遅くゆっくりと進んでくるとかなり影響が大きくなる可能性は否定できない」近畿に最