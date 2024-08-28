10月9日(水)に発売される、人気アイドルグループ「Aぇ! group」の2nd Single 「Gotta Be」（読み：ガラビー）のメンバー５人のソロアーティスト写真が公開になりました。 【写真を見る】【Aぇ! group】2nd Single「Gotta Be」メンバーソロアーティスト写真が公開 デビューシングル「《A》BEGINNING」を経て、それぞれが表現する表情にも変化が現れているソロアーティスト写真は、タイトル曲「Gotta Be」のアグレッシ