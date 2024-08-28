歴史的な猛暑を受け、エアコンや洗濯機など、いわゆる白物家電の出荷額は2か月ぶりにプラスとなりました。電機メーカーなどでつくる日本電機工業会の発表によりますと、7月の白物家電の国内出荷額は前の年の同じ月と比べて8.4％増え、2634億円でした。2か月ぶりのプラスです。特にルームエアコンが好調で、出荷額は16.7％増え、1129億円と4か月連続のプラスでした。7月の平均気温が観測史上最高を記録するなど、歴史的な猛暑日が続