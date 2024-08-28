27日夜に、愛知県蒲郡市で発生した土砂崩れ。2階建ての木造住宅が巻き込まれました。 【写真を見る】土砂崩れで家族5人が巻き込まれる3人見つかり1人は意識なし残る2人の救助活動続く愛知・蒲郡市 蒲郡市などによりますと土砂崩れに巻き込まれたのは、蒲郡市竹谷町の木造住宅で、27日午後10時10分頃、住人の40代女性から消防に通報がありました。 住宅には70代の夫婦と40代の娘2人、それに30代の息子のあわせて5人がいて