台風10号の接近に伴い、大分県内各地で備えが進められているほか、交通機関や学校にも影響が広がっています。 【写真を見る】台風10号接近、各地で備え進むJR始発から終日運転見合わせ…各交通機関に影響大分 由布市庄内町の小野農園では、これからナシの収穫期を迎えます。台風の接近に伴い28日は、防風ネットを設置して強風から木を守るための対策が進められていました。 （小野農園 小野健三さん）「実が大きくなりかけ