気象台は、午後6時57分に、大雨警報（土砂災害）を花巻市、遠野市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】岩手県・花巻市、遠野市に発表内陸では、28日夜遅くまで土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■花巻市□大雨警報【発表】・土砂災害28日夜遅くにかけて警戒■北上市□大雨警報・土砂災害28日夜遅くにかけて警戒・浸水28日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量