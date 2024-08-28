【ポイント】・鹿児島県に台風の特別警報。最大級の警戒を！・台風10号は29日（木）に過去最強クラスで九州上陸も。・九州や四国などで記録的な大雨。線状降水帯や大雨特別警報の可能性も。・台風の動きが遅く、長時間の暴風雨。週明けまで台風の影響続く。・台風から離れた東海地方なども大雨に警戒。【全国の天気】台風10号は非常に強い勢力を維持したまま、ゆっくり北上していて、鹿児島の薩摩・大隅地方が暴風域に入っています