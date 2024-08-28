元徴用工の遺族が日韓請求権協定に基づく日本の経済援助を元徴用工の救済に充てなかったとして韓国政府に対し損害賠償を求めた裁判で、ソウル地裁は原告の訴えを退ける判決を下しました。日本と韓国は1965年、国交を結ぶにあたって、両国国民の請求権に関する問題が「完全かつ最終的に解決された」と確認し、日本が韓国に無償で3億ドル分の経済援助を行うことなどを盛り込んだ日韓請求権協定を締結しています。今回の裁判では、元