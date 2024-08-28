ポンパドウル元町本店をリニューアルポンパドウル（横浜市中区）は９月３日、元町本店（同）をリニューアルオープンする。国内に７０店舗以上のパン店を展開する同社の１号店で、改装は１９９４年以来３０年ぶり。元町本店は５月１３日から休業し、近隣の仮店舗で営業している。今回の改装では１階イートインスペースを引き続き設け、歴史と新しさを感じる空間に生まれ変わるという。地下１階の工房にはイタリア製のフランスパ