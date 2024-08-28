Laura Matthews[ニューヨーク ２８日 ロイター] - 米企業はキャッシュフローを守るために再び為替オプションに目を向けている。銀行関係者によると、背景には米大統領選や中央銀行の金融政策の違いで為替が乱高下する可能性への懸念があるという。為替変動は２０２０─２２年に比べるとかなり小さく、オプションのヘッジコストは以前よりも割安になっている。新型コロナウイルス禍や、インフレ抑制に向けた中央銀行の利上げ開