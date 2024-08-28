七夕賞を制したレッドラディエンス(牡5、栗東・友道康夫厩舎)が、新潟記念(3歳上・GIII・芝2000m)で重賞連勝を狙う。 レッドラディエンスは父ディープインパクト、母ペルフォルマーダ、母の父Jump Startの血統。母は14年の亜G1・亜オークスで3着の実績がある。 ここまで12戦5勝。デビュー当初は体が緩く、条件クラスで惜敗が目立ったが、着実に力をつけてきた。今年2月のコパノリッキーCを