ヤクルト戦に「2番・右翼」で出場■ヤクルト ー 巨人（28日・神宮）巨人・浅野翔吾外野手が28日、神宮球場で行われたヤクルト戦で先制2ランを放った。0-0の3回に右腕のサイスニード投手から強烈なアーチを左翼席に放り込んだ。0-0で迎えた3回だった。2死三塁で打席を迎えた浅野は、カウント2-2からのインコースへのスプリットを捉えた。打った瞬間に本塁打と確信した浅野は、左手に持ったバットを高く天に向けて走り出した。