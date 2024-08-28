【モデルプレス＝2024/08/28】アーティスト、モデルとして活躍する森田美勇人が28日、初ソロシングル「Time」をリリースした。【写真】安井謙太郎＆森田美勇人が密着◆森田美勇人、ソロ初シングルをリリース今作は、5月に恵比寿KATAで行われた自身初の個展「Myuto Morita Exhibition “SIKI”」で行われたミニライブの中でも披露されていた楽曲。森田が作り上げた楽曲の断片を、先日のライブでもギターとマニュピレーターを務めた