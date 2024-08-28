【モデルプレス＝2024/08/28】ガールグループfromis_9（プロミスナイン）にモデルプレスがインタビュー。8月12日に3rd Single Album「Supersonic」（※日本では8月28日発売）をリリースし、待望のカムバックを果たした8人に最新シングルへかける思いや夢を叶える秘訣について語ってもらった。【写真】fromis_9、肌見せ衣装で抜群スタイル披露◆fromis_9、3rd Single Album「Supersonic」でカムバックfromis_9は、LEE SAE ROM（イ・