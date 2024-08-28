【モデルプレス＝2024/08/28】Aぇ! groupが10月9日、2nd Single 「Gotta Be」（読み：ガラビー）をリリース。この度、メンバー5人のソロアーティスト写真が公開された。【写真】Aぇ! group、道頓堀にサプライズ登場 7000人集まる◆Aぇ! group、ソロアーティスト写真公開デビューシングル「《A》BEGINNING」を経て、それぞれが表現する表情にも変化が現れているソロアーティスト写真は、タイトル曲「Gotta Be」のアグレッシブな熱量