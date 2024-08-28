【ソウル時事】日本の植民地時代に日本企業で強制労働させられたとする元徴用工の韓国人と遺族が韓国政府に損害賠償を求めた訴訟２件の判決が２８日、ソウル中央地裁であった。地裁はいずれも訴えを棄却し、原告が敗訴した。原告側によると、韓国政府を相手にした関連訴訟の判決は初めて。２件の訴訟で原告は、１９６５年の日韓請求権協定で日本政府が無償供与した経済協力の３億ドルが元徴用工への支給に充てられなかったのは