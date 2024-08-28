フレアリンクは、健康経営に向けた職場の健康づくりや環境整備などの積極的な取り組みが評価され、2024年8月、全国健康保険協会東京支部より健康優良企業「銀の認定」を受けました。 フレアリンク 健康優良企業「銀の認定」 フレアリンクは、健康経営に向けた職場の健康づくりや環境整備などの積極的な取り組みが評価され、2024年8月、全国健康保険協会東京支部より健康優良企業「銀の認定」を受けました。