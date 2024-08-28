台風10号に備えて高知県の危機管理連絡員会議が開かれ、職員の連絡体制や市町村への情報収集を進めるなど今後の体制を確認しました。県庁で行われた会議には危機管理部をはじめ、各部局から課長級の職員など約30人が集まりました。会では台風の接近に備えて常に連絡がとれるよう体制を整えるとともに、市町村への避難指示や被害の情報収集を進めることを確認しました。また県の災害対策本部会議ついては、台風10号が九州に上陸する