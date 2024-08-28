ネオナチュラルは、スキンケア原料を有機栽培している岐阜県郡上市の自社有機農場内に、日本初(※)の体験型善玉菌リトリート施設「HOLY FUNGUS：ホーリーファンガス」をオープン。 ネオナチュラル「HOLY FUNGUS」 ■所在地：〒501-4603岐阜県郡上市大和町栗巣1079■施設：オートキャンプサイト×3、ファームログキャビン×2、田んぼキャンプサイト×2、ペットOKグループキャンプサイト×1、渓