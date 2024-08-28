高知県の四万十川の水質などを調査する日米の科学者などが8月28日から高知入りし、視察を進めています。四万十市を訪れているのは、一般社団法人生態系総合研究所の小松正之代表理事や、アメリカの科学者で水生生物を専門に研究するキース・ビンステッドさんなど8人です。小松さんは、ノリの不漁が深刻な問題となっている四万十川について、水質汚染が原因のひとつと考え2021年3月から現地調査を進めています。28日は四万十