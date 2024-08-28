◇U20世界陸上競技選手権大会800m予選(日本時間28日、ペルー・リマ)陸上・女子800mで16歳ながら19年ぶりに日本記録を更新した久保凛選手が予選を堂々1位で通過しました。7月15日に日本女子初となる“2分切り”、1分59秒93の日本新記録をマークした久保選手。「800mはまだ世界には通用できていないので、自分が最初に世界で通用する選手になることを目標にして」と話したとおり、今回の世界大会ではその片りんを見せました。予選