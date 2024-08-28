こんにゃくパークは、個包装・ひと口タイプのミニゼリーの2024年秋冬新商品として、和風デザートシリーズ「こんにゃくわらび餅風」の3種類、黒蜜こんにゃくわらび餅風、黒蜜抹茶こんにゃくわらび餅風、いちご大福こんにゃくわらび餅風を発売します。 こんにゃくパーク「こんにゃくわらび餅風」  商品名：・黒蜜こんにゃくわらび餅風・黒蜜抹茶こんにゃくわらび餅風・いちご大福こんにゃくわらび餅風容量：18