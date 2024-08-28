パリ・パラリンピックの開会式が２８日（日本時間２９日未明）にパリのコンコルド広場で行われる。大会のシンボルとなる聖火の採火は、オリンピックではギリシャで行われるが、パラリンピックでは２０１２年以降、発祥の地とされるイギリスのストーク・マンデビルで行われている。日本パラリンピック委員会によると、パラリンピックの原点と言われる大会が開かれたのは１９４８年のことだ。時は第２次世界大戦直後。ロンドンの