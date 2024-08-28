28日正午過ぎ、北海道・小樽市役所であの泥酔市議が謝罪会見に臨みました。中村誠吾小樽市議（66）：まず人として最初に謝罪させていただきたい。お騒がせをして申し訳ございませんでした。深く頭を下げた小樽市議の中村誠吾氏。謝罪の理由は、24日に小樽市で開かれた花火大会に酔っぱらった状態で訪れた中村市議が、公園にいた子どもを怒鳴ったことが原因で市民と口論となり暴言を連発したことです。中村誠吾小樽市議（66）：お前