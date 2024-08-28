今朝丸は今年のドラフトの最注目候補の一人だ(C)産経新聞社プロ野球のドラフト会議まで2か月を切った。夏の甲子園が終わり、各球団のスカウト会議でも絞り込みの時期に入っている。今回は高校生投手の指名候補についてまとめてみたい。 【関連記事】高校No.1野手の呼び声高い 花咲徳栄・石塚裕惺の将来像は？【高校生ドラフト候補チェック】■今朝丸、藤田が上位候補夏の甲子園出場組で筆頭候補に挙がるのは今朝丸裕喜（報