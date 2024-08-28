「中日−広島」（２８日、バンテリンドーム）広島の先発・床田寛樹投手が初回先頭打者の打球が直撃し、ヒヤリとする場面があった。初回は無失点で抑えたものの、二回先頭でカリステに先制弾を浴びた。初回先頭で岡林と対峙（たいじ）すると、５球目の直球を捉えられた。鋭いゴロは１バウンドで左腕の膝付近を直撃。ボールは遊撃方向に転がり、内野安打となった。すぐさま菊地原投手コーチとトレーナーがマウンドに駆けつけ、