名古屋の教育委員会が金品を受け取っていた問題、最終報告書の内容は。 【写真を見る】名古屋の教員人事 金品でゆがめられた？ 検証チーム“認定できなかった”と最終報告 河村たかし市長「信頼感は地に落ちた」 （調査チーム座長 京都芸術大学 寺脇研 教授）「（調査は）驚きの連続『こんなことやっているの？』『まだやっているの？』と」名古屋市教育委員会では教員団体から毎年、校長などに推薦する名簿とともに